Reklam

Son Dakika

Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 2021 MTV ücretleri tablosu!

2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi ücret oranları belli oldu. Araç modeline, yaşına, silindir hacmine ve fiyatına göre ödenecek vergilerin n ilk taksidinin Ocak ayı sonuna kadar ödenmesi gerekiyor.

GÜNDEM 20.01.2021, 16:20
Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 2021 MTV ücretleri tablosu!
Yıl içerisinde belirli periyotlar ile ödenmesi zorunlu olan ve şartları Karayolları Trafik Kanunu tarafından belirlenmiş Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ne zaman ve ne kadar ödeneceği merak konusuydu.
Araç modeline, yaşına, silindir hacmine ve fiyatına göre 2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi belli oldu.
Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında ödenen MTV ödemelerinin ilk taksidi bu ay sonuna kadar ödenebilecek.
Motorlu Taşıtlar Vergisi artışı yüzde 2021 yılı itibariyle 9.11 olarak belirlendi.
Peki 2021 MTV ödemesi nasıl yapılır? 2021 MTV ücreti ne kadar? İşte araç özelliklerine göre 2021 MTV tablosu…
2021 MTV ödemeleri
Gelir İdaresi internet sitesi
Gelir İdaresi Vezneleri
Anlaşmalı bankaların şubeleri
İnternet siteleri
Banka ATM'lerinden gerçekleştirilir.
MTV’yi e-Devlet üzerinden de ödemek mümkün...
Motorlu Taşıtlar Vergisi, Ocak ve Temmuz ayında iki taksit halinde ödenebilmektedir. MTV’nin ilk taksiti her yıl 1 Ocak 2021- 31 Ocak 2021 tarihleri arasında; ikinci taksiti ise 1 - 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında ödenmektedir.
1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
Bu vergiyi motorlu kara taşıtlarının yanısıra Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı ve tescil edilmiş uçak ve helikopter sahipleri de ödemekle yükümlüdür.
* Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları* Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, Liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtları MTV ödemekle yükümlüdür.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 20 Ocak 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 18 27
9. Göztepe 19 25
10. Antalyaspor 19 25
11. Malatyaspor 18 24
12. Sivasspor 18 23
13. Başakşehir 19 23
14. Konyaspor 19 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Leicester City 19 38
2. M. United 18 37
3. Man City 17 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 15 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Sevilla 18 33
5. Villarreal 18 32
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 18 27
8. Cádiz 19 24
9. Celta de Vigo 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 18 22
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12