Hande Fırat: Emine Erdoğan çantalara asla büyük paralar vermiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın tartışma konusu olan çantaları hakkında Hürriyet yazarı Hande Fırat, ilginç bir iddia da bulundu. Fırat’ın iddiasına göre Emine Erdoğan, orijinal markalar yerine “çakma” çantalar kullanıyor.

Hande Fırat, bugünkü köşe yazısında Emine Erdoğan’ın çantaları hakkında başlayan tartışmalarla ilgili şunları yazdı:



"Bana aktarılan bilgiler ise şöyle" diyen Fırat, şöyle yazdı:



"Fransız mallarını boykot konusunda ise tartışma Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşandı. Kılıçdaroğlu, “Emine Hanım’ın bir çantası var. Onu da sarayın bahçesinde yaksın” deyince Cumhurbaşkanı Erdoğan “Sende zerre kadar yürek varsa benimle ilgili konuş, eşimle ilgili konuşma. Yakılacak çantaları arıyorsan sizde çok” yanıtını verdi. Bu sözlerin ardından, özellikle sosyal medyada Emine Erdoğan’ın kullandığı aksesuvarlar gündem oldu. Kaynaklarımdan bu konuda edindiğim bilgiler, sıfır atık projesine öncülük eden Emine Erdoğan’ın bu hassasiyetini çanta başta olmak üzere aksesuvarlarında da sürdürdüğünü gösteriyor."

"Orijinal marka çanta kullanmamaya özen gösteriyor. Yani iddia edildiği gibi büyük rakamlara çanta alınmıyor. Daha çok yerli malını tercih ediyor. Orijinalin yerine çakma yani imitasyonlarını alıyor. Tercihi daha çok geri dönüşüme imkân veren maddelerden çanta ve aksesuvarlar."

