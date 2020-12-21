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Hamza Yerlikaya'dan 'sahte diploma' açıklaması: Hodri meydan
Hamza Yerlikaya, 'sahte diploma' iddiaları ile ilgili Engin Özkoç'a sosyal medya hesabından tepki göstererek "Hodri meydan" dedi.
GÜNDEM 21.12.2020, 11:06
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, eski AK Parti Milletvekili Hamza Yerlikaya’nın belgede sahtecilik suçundan yargılandığı davada mahkeme karar verdi.
Cumhuriyet gazetesindeki habere göre kararda, “Mevcut delil durumuna göre ancak sanığın sahte olan diplomayı bilerek kullandığı söylenebilir” denildi.
Yerlikaya’nın “resmi evrakta sahtecilik” yaptığı ortaya konurken, mahkeme hükmü erteledi. Bu ertelemeyle Yerlikaya cezadan kurtulmuş oldu.
"Sahte diploma" iddiası konusunda sessizliğini bozan Hamza Yerlikaya, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, “Doktoralı gençlerimiz bile işsizlikten evde otururken, lise diplomasının sahte olduğu mahkeme kararıyla tespit edilen sarayzade Hamza Yerlikaya devletten 4 maaş almaya devam ediyor...” ifadelerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Yerlikaya, “CHP’deki taciz ve tecavüz olaylarının üzerini kapatmak için her gün farklı bir yalana sarılarak iftira ve yalan kampanyası düzenliyorsunuz. Kaset kumpası mimarları!! Bu yazdıklarını ispat et edemezsen adisin, alcaksın, müfterisin, bilesin. Hodri meydan” dedi.
Cumhuriyet gazetesindeki habere göre kararda, “Mevcut delil durumuna göre ancak sanığın sahte olan diplomayı bilerek kullandığı söylenebilir” denildi.
Yerlikaya’nın “resmi evrakta sahtecilik” yaptığı ortaya konurken, mahkeme hükmü erteledi. Bu ertelemeyle Yerlikaya cezadan kurtulmuş oldu.
"Sahte diploma" iddiası konusunda sessizliğini bozan Hamza Yerlikaya, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, “Doktoralı gençlerimiz bile işsizlikten evde otururken, lise diplomasının sahte olduğu mahkeme kararıyla tespit edilen sarayzade Hamza Yerlikaya devletten 4 maaş almaya devam ediyor...” ifadelerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Yerlikaya, “CHP’deki taciz ve tecavüz olaylarının üzerini kapatmak için her gün farklı bir yalana sarılarak iftira ve yalan kampanyası düzenliyorsunuz. Kaset kumpası mimarları!! Bu yazdıklarını ispat et edemezsen adisin, alcaksın, müfterisin, bilesin. Hodri meydan” dedi.
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