Hamza Hamzaoğlu, Malatya basınını eleştirdi: Yerden yere vuruyorlar

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, tarih sayfalarında keyifle hatırlayacakları bir gün yaşadıklarını belirtti.

Bu galibiyeti unutup ayaklarını yere sağlam basmaları gerektiğinin önemini vurgulayan Hamzaoğlu, "Bu maç bizi hedeflerimizden koparmamalı. Güzel bir oyun oldu, keyifli bir akşam yaşadık. Net bir skorla iyi bir galibiyet elde ettik. Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda böyle oynamak kolay değil. Oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Maçtan önce yaptıkları analizlerle rakiplerinin zaaflarını tespit ettiklerini ve bunu güzel bir şekilde uyguladıklarını anlatan Hamzaoğlu, "Fenerbahçe'yi şu planla yenersiniz gibi bir şey söylemek mümkün değil, benim haddime de değil ama rakibimizi iyi çalıştık. Galibiyete Fenerbahçe üzerinden değil de bizim takımımız üzerinden bakmak önemli. Takım bütünlüğümüzü koruduk." değerlendirmesinde bulundu.

Malatya basınında çıkan haberlere de değinen tecrübeli hoca, "Bu maçtan sonra çok şey söylenecek ama ben susma hakkımı kullanıyorum. İşimi yapmak istiyorum. İnşallah bu maçtan sonra birileri ders çıkarır. Sosyal medyayı takip etmiyorum ama kulağıma geliyor bazı şeyler. Kimseye kızmıyorum, sadece üzülüyorum. Maalesef ülkemizde bir şey yapmaya çalışan insanları itibarsızlaştırmaya çalışan bir mercii var. Sosyal medyayı kötüye kullanırsanız, insanlar bunu seviyor. Hatalarımız olacaksa bu bizim kararlarımız sonucu olsun. Ben oyuncularımdan memnunum. Malatya basınında eleştiriyorlar bizi. Kendi içimizde bizi yeterince yerden yere vuruyorlar. Üzülüyorum. İnşallah ders çıkarırız" dedi.

