Hamza Hamzaoğlu isyan etti: "Kolay gol yiyoruz"
Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 yenilen Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu yenilginin nedenini açıkladı
GÜNDEM 27.09.2020, 02:48
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamza Hamzaoğlu, ilk 2 haftada olduğu gibi kalelerine gelen ilk pozisyonun golle sonuçlandığına dikkat çekti.
Deneyimli çalıştırıcı, "Kolay gol yiyoruz, sonra direnç koymakta zorlanıyoruz. Yine böyle bir maç oldu." açıklamasını yaptı.
İlk gole kadar mücadelenin ortada geçtiğini vurgulayan Hamzaoğlu, şu görüşlerini aktardı:
"Fakat ilk duran topta, konsantrasyon eksikliğiyle tehlikeyi uzaklaştıramadan golü yedik. Daha sonra çabuk çabuk iki gol yedik. '3-0’dan sonra çevirebilir miyiz, bu maçı kaybetsek başka maçları kazanabilir miyiz?' diye hamleler yaptık. Bazı oyunculara şans verdik ve onları görme imkanımız oldu. İyi mücadele ettik. Ümit veren şeyler var ama eksiklerimiz fazla. Bir an önce toparlanıp, sonuca gitmemiz gerekiyor. Transfer çalışmalarımız sürüyor. Birkaç eksiğimiz var. Onları tamamlarsak daha iyi görüntü verebiliriz. Trabzonspor'u galibiyetinden dolayı tebrik ederim."
Deneyimli çalıştırıcı, "Kolay gol yiyoruz, sonra direnç koymakta zorlanıyoruz. Yine böyle bir maç oldu." açıklamasını yaptı.
İlk gole kadar mücadelenin ortada geçtiğini vurgulayan Hamzaoğlu, şu görüşlerini aktardı:
"Fakat ilk duran topta, konsantrasyon eksikliğiyle tehlikeyi uzaklaştıramadan golü yedik. Daha sonra çabuk çabuk iki gol yedik. '3-0’dan sonra çevirebilir miyiz, bu maçı kaybetsek başka maçları kazanabilir miyiz?' diye hamleler yaptık. Bazı oyunculara şans verdik ve onları görme imkanımız oldu. İyi mücadele ettik. Ümit veren şeyler var ama eksiklerimiz fazla. Bir an önce toparlanıp, sonuca gitmemiz gerekiyor. Transfer çalışmalarımız sürüyor. Birkaç eksiğimiz var. Onları tamamlarsak daha iyi görüntü verebiliriz. Trabzonspor'u galibiyetinden dolayı tebrik ederim."
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