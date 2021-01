Hamside av yasağı yeniden uzatıldı! Hamsi yasağı ne zaman sora erecek?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ticari amaçlı hamsi avcılığının 08 Ocak’tan 18 Ocak 2021 tarihine kadar 10 gün süreyle İstanbul Boğazı'nda ve Karadeniz'in büyük bir bölümünde durdurulmuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı açıklamada hamsi avı yasağının 28 Ocak'a kadar uzatıldığı bildirildi.

İstanbul Boğazı’nda ve Karadeniz’in büyük bir bölümünde durdurulan yasakla ilgili olarak kararın Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yapılan araştırma, inceleme ve gözlemler ile başta bilim insanları olmak üzere, birçok balıkçı, balıkçılık örgütleri ve sektörün diğer paydaşları ile yapılan istişareler sonucunda alındığı kaydedildi.

Bakanlık değerlendirmesinde şu ifadeler yer aldı.

Bu değerlendirmeye göre; Karadeniz'in ülkemiz karasularında bulunan hamsilerin halen büyük bir bölümünün avlanabilir asgari boy uzunluğunun altında olduğu ve et veriminde bir artış olmadığı tespit edilmiştir.

Ayrıca mevcut hamsi sürüleri haricinde asgari avlanabilir boy uzunluğu ve et verimi kriterlerine uygun başka sürü girişi de olmamıştır. Bu nedenle; İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul ili Sarıyer İlçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan (41 15′ 25.13” N – 29 2′ 58.2” E ) Gürcistan sınırına kadar olan karasularımızda her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulma süresi 28 Ocak 2021 tarihi 00.00 saatine kadar uzatılmıştır.

Bu süre içerisinde belirtilen alanların dışındaki bölgelerde asgari avlanabilir boy uzunluğuna sahip hamsi sürüleri avlanabilir. Halkımız, buralardan kurallara göre avlanılmış hamsileri veya daha önceden yakalanarak, soğuk hava depolarında muhafaza edilen hamsileri gönül rahatlığıyla alabilir ve tüketebilir.

Hamsi başta olmak üzere denizlerde, karaya çıkış noktalarında, toptan ve perakende satış yerlerinde, gerekli kontroller yapılarak, yasal boy limitinin altında balık satışı yapanlara müsaade edilmeyeceği, mevcut durumun takip edileceği, herhangi bir düzelme olmadığı takdirde kısıtlamaya 10 gün daha devam edileceği kaydedildi.