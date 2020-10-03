Hamsi tezgâhtaki yerini aldı... Vatandaş fiyattan şikayetçi
Trabzon’da tezgâhlarda yerini alan hamsi kilosu 20 TL’den satılırken, vatandaşlar bollaşıp fiyatının düşmesi için gün sayıyor.
GÜNDEM 03.10.2020, 12:55
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Genellikle bu dönemlerde Marmara Denizinde avlanarak Trabzon’da tezgahlarda yerini alan hamsi, fiyatının yüksek olmasına rağmen yine de tercih ediliyor.
Balıkçılar havaların soğumasıyla birlikte hamsinin de bollaşacağını beklediklerini belirtirken bu sezon hamsiden umutlu olduklarını söylediler.
Trabzon’da kilosu 20 TL’den satılan hamsinin İstanbul’dan gelmesine rağmen yine de tercih edildiğini belirten balıkçılar bu günlerde diğer balık çeşitleriyle birlikte bereketli bir dönem geçirdiklerini ifade ettiler.
Balıkçılar havaların soğumasıyla birlikte hamsinin de bollaşacağını beklediklerini belirtirken bu sezon hamsiden umutlu olduklarını söylediler.
Trabzon’da kilosu 20 TL’den satılan hamsinin İstanbul’dan gelmesine rağmen yine de tercih edildiğini belirten balıkçılar bu günlerde diğer balık çeşitleriyle birlikte bereketli bir dönem geçirdiklerini ifade ettiler.
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