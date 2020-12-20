Hamsi fiyatı sert düştü! Vatandaşın yüzünü hamsi güldürdü
Hamsinin denizlerdeki bolluğu fiyatlara yansıdı. Balıkçıllar hamsinin kilo fiyatını 8 liradan satmaya başladı.
GÜNDEM 20.12.2020, 10:53
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Türkiye’de üstü üste gelen zamlarla birlikte et yeme imkanı kalmayan vatandaşın yüzünü hamsi güldürdü.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde hamsi bolluğu yaşanırken Karadanize kıyısı olan illerde çalışan balıkçılar da rotasını o bölgeye çevirdi.
İğneada açıklarından Trabzon, Balıkesir, İstanbul ve Samsun'a bol miktarda hamsiyle dönen balıkçılar hamsinin kilosunu 8 liradan satmaya başladı.
Balıkçılılık işiyle uğraşan Mehmet Özaydın, denizde hamsinin bol miktarda olduğunu söyleyerek yaklaşık 1000 kasa ile limana geri geldiklerini ifade etti
Oldukça bereketli bir av sezonu geçerdiklerini belirten balıkçılardan Mehmet Ali Alakuş ise , "Bereket iyi. Hamsi bu yıl güzel para kazandırıyor. İnşallah biraz daha devam eder. Palamuttan umduğunu bulamayan balıkçının yüzü hamsi ile gülüyor. Hamsi zaten halk balığı, herkes tüketiyor. Bugün 600 kasa ile limana döndük. Sabah ise 1500 kasa yakaladık. Birazdan yeniden denize açılacağız." diye konuşurken hamsiyi kilogramı 8 liradan sattıklarını açıkladı
Ekonomik problemler nedeniyle zor zamanlar geçiren balıkçıların ve vatandaşın yüzünü bu sezon hamsi güldürüyor.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde hamsi bolluğu yaşanırken Karadanize kıyısı olan illerde çalışan balıkçılar da rotasını o bölgeye çevirdi.
İğneada açıklarından Trabzon, Balıkesir, İstanbul ve Samsun'a bol miktarda hamsiyle dönen balıkçılar hamsinin kilosunu 8 liradan satmaya başladı.
Balıkçılılık işiyle uğraşan Mehmet Özaydın, denizde hamsinin bol miktarda olduğunu söyleyerek yaklaşık 1000 kasa ile limana geri geldiklerini ifade etti
Oldukça bereketli bir av sezonu geçerdiklerini belirten balıkçılardan Mehmet Ali Alakuş ise , "Bereket iyi. Hamsi bu yıl güzel para kazandırıyor. İnşallah biraz daha devam eder. Palamuttan umduğunu bulamayan balıkçının yüzü hamsi ile gülüyor. Hamsi zaten halk balığı, herkes tüketiyor. Bugün 600 kasa ile limana döndük. Sabah ise 1500 kasa yakaladık. Birazdan yeniden denize açılacağız." diye konuşurken hamsiyi kilogramı 8 liradan sattıklarını açıkladı
Ekonomik problemler nedeniyle zor zamanlar geçiren balıkçıların ve vatandaşın yüzünü bu sezon hamsi güldürüyor.
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