Hamilton, Covid-19'a yakalandı!

Türkiye'de, Michael Schumacher'in erişilmez denen 7 şampiyonluk rekorunu egale eden Lewis Hamilton, Bahreyn'de zirveye ulaştığı yarışın ardından yaptırdığı Covid testinde pozitif çıktı. Pozitif çıkmasının ardından Bahreyn'de gerçekleşecek ikinci yarış olan Sakhir'de mücadele edemeyecek ve Abu Dabi'deki yarışa geçecek.

Hamilton, bu sezon Covid testi pozitif çıkan üçüncü Formula 1 pilotu oldu. Diğer pilotlar ise Racing Point'ten Sergio Perez ve Lance Stroll'dü.

Lewis Hamilton'ın yerine Sakhir'de kimin yarışacağı henüz belli olmazken, Esteban Gutierrez, Stoffel Vandoorne ve Nico Hülkenberg en büyük adaylar. Olası bir George Russell ihtimali ise çok düşük olarak görülüyor.

