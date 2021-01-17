Hamile ve engelli memura 1 gün kar izni

Bolu'da geçtiğimiz hafta başlayan ve dünden itibaren etkisini giderek artıran kar nedeniyle il genelinde hamile ve engelli memurlara bir gün süreyle izin verildi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, “Yoğun kar yağışı ve buzlanmaya bağlı olarak yaşamaları muhtemel sorunlar sebebiyle il genelinde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile memurların 18 Ocak 2021 Pazartesi günü 1 gün süre ile idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür” dedi.

Yoğun kar yağışı ve buzlanmaya bağlı olarak yaşamaları muhtemel sorunlar sebebiyle İl genelinde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile memurların 18 Ocak 2021 Pazartesi Günü 1(bir)gün süre ile idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür.Personelimize ve Kamuoyuna duyurulur. pic.twitter.com/v75SS95aff

— Ahmet Ümit (@valiahmetumit) January 17, 2021



Yoğun kar yağışı ve buzlanmaya bağlı olarak yaşamaları muhtemel sorunlar sebebiyle İl genelinde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile memurların 18 Ocak 2021 Pazartesi Günü 1(bir)gün süre ile idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür.Personelimize ve Kamuoyuna duyurulur. pic.twitter.com/v75SS95aff — Ahmet Ümit (@valiahmetumit) January 17, 2021 pushfn('ads');

