Hamas'tan terör rejimine ret! Siyonist İsrail'e baskı şart
Hamas, Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması konusundaki Siyonist İsrail'in adımlarının kabul edilmeyeceğini açıkladı.
GÜNDEM 03.11.2020, 05:36
Hamas, Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması icraatlarına ilişkin Siyonist İsrail'in yürüttüğü uzatma ve erteleme halinin kabul edilmeyeceğini bildirdi.
Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal ablukanın devamının sorumluluğunu yüklenir halkımızdan ablukanın kaldırılması icraatları konusunda yürüttüğü erteleme ve uzatma halini katiyen kabul etmeyiz" dedi.
Ablukanın sona erdirilmesi hedeflerinin gerçekleştirilmesi için tüm kapıları sürekli çalmayı sürdüreceklerini belirten Kanu."Halkımızın önünde ablukayı kırmaktan ve siyonist işgale taleplerini yerine getirmesi için baskı yapmaktan başka çaresi yok" değerlendirmesinde bulundu.
Hamas'ın Başkan Yardımcısı Halil Hayye, eylül başında yaptığı açıklamada, Siyonist İsrail'le yapılan son sükunet anlaşmasının süresinin bitmek üzere olduğunu Filistin direnişinin Gazze'ye ablukanın devamını kesinlikle kabul etmeyeceğini belirtmişti.
Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal ablukanın devamının sorumluluğunu yüklenir halkımızdan ablukanın kaldırılması icraatları konusunda yürüttüğü erteleme ve uzatma halini katiyen kabul etmeyiz" dedi.
Ablukanın sona erdirilmesi hedeflerinin gerçekleştirilmesi için tüm kapıları sürekli çalmayı sürdüreceklerini belirten Kanu."Halkımızın önünde ablukayı kırmaktan ve siyonist işgale taleplerini yerine getirmesi için baskı yapmaktan başka çaresi yok" değerlendirmesinde bulundu.
Hamas'ın Başkan Yardımcısı Halil Hayye, eylül başında yaptığı açıklamada, Siyonist İsrail'le yapılan son sükunet anlaşmasının süresinin bitmek üzere olduğunu Filistin direnişinin Gazze'ye ablukanın devamını kesinlikle kabul etmeyeceğini belirtmişti.
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