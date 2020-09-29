Hamas'tan İstanbul görüşmelerine dair açıklama

Filistin Enformasyon Merkezi'nde yer alan habere göre Hamas'ın Ulusal İlişkiler Birim Başkanı Husam Bedran, Hamas ve Fetih hareketleri arasındaki yakınlaşmanın üç ay önce başladığını belirterek, Filistin davasının maruz kaldığı tasfiye planlarının ise süreci hızlandırdığını belirtti.

Filistin İslami Direniş Hareketi’nin (Hamas) uluslararası ilişkilerinden sorumlu yöneticilerinin başında gelen Bedran, bir araya geldiği basın mensubu ve gazetecilere son gelişmeler hakkında brifing verdi.

Düzenlediği basın toplantısında Hamaslı yönetici Bedran, iki hareket arasında gerçekleşen görüşmelerin başarılı olmasına toplumun şüpheyle yaklaşmasını anlayışla karşıladıklarını ve bunun daha önceki uzlaşı girişimlerinin sonuçsuz kalmasından kaynaklandığını dile getirdi.

Hamas’ın önemli isimlerinden olan Bedran, İstanbul görüşmelerinin daha önce belirlenen kapsamlı bir planın önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Açıklamasında Bedran, stratejik öneme sahip olan uzlaşı planın ilk aşamasının, Hamas Siyasi Birim Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ile Fetih Merkez Komite Genel Sekreteri Cibril er-Recub’un bir araya gelmesiyle hayata geçmeye başladığını aktardır.

Uzlaşı planının ikinci aşamasının, geçen günlerde Beyrut ve Ramallah'ta düzenlenen Filistinli grupların genel sekreterler konferansı olduğuna dikkat çeken Bedran, Hamas ve Fetih hareketlerinden heyetlerin katılımıyla İstanbul'daki Filistin Konsolosluğunda yapılan görüşmeleri ise planın son halkası şeklinde değerlendirdi.

Hamaslı yönetici Bedran basına verdiği brifingde, heyetler arasında devam eden diyalogun, Filistin ulusal uzlaşısının alt zeminini teşkil ettiği ve uzlaşıya bir alternatif olmadığına vurgu yaptı.

Bedran yaptığı açıklamada, ulusal mutabakatın nihai ve resmi bildirisinin, Filistinli grupların genel sekreterlerinin Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın himayesinde en geç 1 Ekim'de düzenlenecek toplantıda açıklanacağını bildirdi.

Filistin ulusal birliği konusunda ortak noktalara varmak için tüm Filistin gruplarıyla gelecek hafta görüşmeler yapılacağına dikkat çeken Bedran, görüşülen konularda mutabakata varılması durumunda uygulamaya geçilerek seçimlere gidileceğini ifade etti.

Fetih ve Hamas heyetlerinin Türkiye'de gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda taraflar, Filistinli grupların katılımıyla kapsamlı bir ulusal diyalog için sunulacak bir "vizyon" üzerinde anlaşmaya varmıştı.

