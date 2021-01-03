Hamas ulusal birlik için sunduğu şartlardan vazgeçti

Siyonist İsrail'in işgali ve ablukası altında olan Gazze'deki Hamas Hareketi, Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketine (FETİH) sunduğu cumhurbaşkanlığı, yasama ve ulusal konsey seçimlerinin eş zamanlı olması gerektiğine ilişkin şartından vazgeçtiğini açıkladı.



Hamas'in lider kadrosundan Vasfi Kabha, uluslararası toplumdan ve Arap dünyasından seçimlerin sırasıyla yapılması, izlenmesi ve denetlenmesinin yanı sıra adil ve şüpheden uzak yapılması için garantiler aldığını söyledi. Kabha, seçimlerin 6 ay içinde uygun ortamda yapılacağının garantisinin alındığına vurguladı. Başka bir Hamas yetkilisi ise, Hamas'ın 6 ay içinde yasama seçimleri başta olmak üzere nezih seçimler yapılacağına ilişkin garantileri Mısır, Ürdün, Katar, Rusya ve Türkiye'den aldığını kaydetti.

Daha önceki seçimlerin eş zamanlı yapılmasına yönelik şartından vazgeçtiğini söyleyen Hamas yetkilisi, "Hareket, topu artık Fetih'e ve Devlet Başkanı Abbas'a atmıştır" dedi.

