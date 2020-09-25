Hamas: İstanbul görüşmeleri uzlaşmaya giden yolu müjdeliyor

Filistin Enformasyon Merkezi'nde yer alan habere göre Filistin İslami Direniş Hareketi’nin (Hamas) önemli isimlerinden olan Nadir Savafita, Hamas ve Fetih heyetleri arasında İstanbul’da düzenlenen ve üç gün süren görüşmelerin sonucunda yapılan ortak açıklamanın, Filistin’deki bölünmüşlüğü ortadan kaldıracak Filistin ulusal uzlaşısı bakımında büyük müjdeler taşıdığını belirtti.

Hamas’ın önde gelen isimlerinden olan Savafita, Fetih Hareketi ve Hamas heyetlerinin Türkiye'de gerçekleştirdiği görüşmeler ile ilgili yaptığı basın açıklamasında önemli açıklamalarda bulundu.

Savafita, İstanbul görüşmelerinin, Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin de katılımıyla, Filistinli grupların genel sekreterlerinin, Ramallah ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği toplantının tarihi bir sonucu olduğunu vurguladı.

Filistin’deki derin bölünmüşlüklerin uzun yıllara dayandığını ve ülkede büyük sorunların meydana gelmesinde anlaşmazlıkların temel rol oynadığını belirten Savafita, hem Hamas’ın hem de Fetih Hareketi’nin, Filistin davasına öncülük edecek ve bütün grupların temsil edildiği bir ulusal uzlaşı hükümetinin kurulması konusunda samimi ve ciddi olduklarının altını çizdi.

Savafita, Filistin’de faaliyet gösteren kurumlar ve yurtdışında mülteci olarak yaşamak zorunda bırakılan Filistinlilere seslenerek, “Davamızın yok olmakla tehdit edildiği bilincinde olmalı ve bulunduğunuz yerlerde birliğimizi güçlendirecek adımlar atmalısınız.” dedi.

İşgalci İsrail rejiminin zorbalık yoluyla işgal ettiği Filistin topraklarındaki bölünmüşlüğün en önemli iki tarafı olan Fetih ile Hamas hareketleri arasında medeniyetler beşiği İstanbul’da bir dizi görüşme gerçekleştirilmişti.

İstanbul'daki Filistin Konsolosluğunda yapılan görüşmelerin tamamlanmasından sonra yapılan ortak açıklamada, "vizyon" hakkında ayrıntı paylaşılmazken, kararın geçen günlerde Beyrut ve Ramallah'ta düzenlenen genel sekreterler konferansının sonuçlarına dayandığı belirtilmişti.

Diğer yönden açıklamada, ulusal mutabakatın nihai ve resmi bildirisinin, Filistinli grupların genel sekreterlerinin Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın himayesinde en geç 1 Ekim'de yapacağı toplantıda açıklanacağı kaydedildi.

Toplantılarda, Fetih heyetine FKÖ Yürütme Kurulu üyesi Cibril er-Recub, Hamas heyetine ise Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri liderlik etmişti.

