HAMAS ile Fetih uzlaştı

HAMAS’ın Ulusal İlişkiler Büro Başkanı Husam Bedran, Fetih Hareketi ile HAMAS arasında gerçekleşen görüşmelerde önemli noktalarda uzlaşıya vardıklarını belirterek, “Öncelikle Fetih’le üzerinde anlaşma sağladığımız konularla ilgili gündem ve programlar belirleyeceğiz. Olumlu ilerleme kaydettikçe diğer meselelerin çözümü de kolaylaşacaktır” dedi.

Fetih Hareketi ile HAMAS arasında İstanbul’da yapılan görüşmeleri değerlendiren Bedran, konuya ilişkin yöneticiler düzeyinde bir yol haritası çizdiklerini söyledi. Bedran, toplantılarda halk direnişi, ulusal birlik liderliğinin kurulması, Filistinli grupların ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla ortak anlaşmaya varılması gibi konuların ele alındığını kaydetti. Belli stratejik faaliyetler üzerinde mutabakat sağlandığını belirten Bedran, “Gündeme alınan faaliyetlerin ortak bir zamanda yapılması konusunda uzlaştık. Özellikle Batı Şeria ve Kudüs’e odaklandık. İstanbul’da gerçekleşen görüş, Filistin halkının çeşitli gruplarını, Merkez Konseyi’ni, Yürütme Komitesini ve en önemlisi Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) yönetimindeki çeşitli kurumları bir araya getirecek gerçek bir Filistin ulusal ortaklığına ulaşmakla ilgiliydi” diye konuştu.



Filistinli gruplar, üzerinde anlaştıkları devlet başkanlığı ve genel seçimlerin tarihini belirlemek için 3 Ekim’de bir araya gelecek. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Ahmed Mecdelani, Filistinli grupların genel sekreterlerinin 3 Ekim’de toplantı düzenleyeceklerini ifade etti. Mecdelani, toplantının ana konusunun, Filistin’deki genel seçimler ve tarihlerinin belirlenmesi olacağını kaydetti.



HAMAS Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın telefon görüşmesinde Fetih ve HAMAS arasındaki görüşmeler ele alındı. HAMAS Siyasi Büro Başkanı Heniyye, Devlet Başkanı Abbas ile Fetih ve HAMAS arasındaki görüşmeleri telefonda görüştü. Abbas, Fetih ve HAMAS arasındaki diyalog çabalarında istenilen sonuçlara ulaşılması ve üzerinde anlaşılan genel seçimlerin başarısı için verdiği desteği yineledi.

