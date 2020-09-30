Hamaney'in temsilcilerinden Azerbaycan'a destek manifestosu

Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki toprakları almak için yaptığı mücadeleye İran İslam Devrimi lideri Hamaney'in temsilcilerinden destek manifestosu geldi.

İran İslam Devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney'in temsilcileri Erdebil Cuma İmamı Seyyid Hasan Amuli, Zencan Cuma İmamı Seyyid Ali Hatemi, Tebriz Cuma İmamı Seyyid Muhammed Âl-i Haşim, Urmiye Cuma İmamı Seyyid Mehdi Kureyşi imzasıyla yayınlanan bildiride, "Karabağ'ın Azerbaycan'a ait olduğu hususunda, işgal altında olduğunda ve bu toprakların Ehlibeyt yurdu Azerbaycan'a geri dönmesinin gerekliliğine hiçbir şüphe yoktur" denildi.

Diğer taraftan Azerbaycan'a şehitleri için başsağlığı dilenen bildiride, "Son dönemdeki zaferleri tebrik ediyor ve değerli Azerbaycan milletinin şehitlerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Temennimiz bu zulmün bir an önce sona ermesi ve hakkın hak sahibine verilmesi ve daha fazla kanın dökülmemesidir" açıklaması yapıldı.

İran İslam Devrimi Lideri Hamaney'in temsilcilerinin Azerbaycan'a destek manifestosundaki açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Karabağ'daki gelişmeleri destekleme hususunda Ayetullah Hamaney’in İran'ın Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan, Erdebil ve Zencan eyaletlerindeki temsilcilerinin ortak açıklamasıdır.

Karabağ'ın Azerbaycan'a ait olduğu hususunda, işgal altında olduğunda ve bu toprakların Ehlibeyt yurdu Azerbaycan'a geri dönmesinin gerekliliğine hiçbir şüphe yoktur. Azerbaycan devletinin bu toprakları geriye alması tamamen yasal ve şeri hakkıdır. Bu girişimiyle BM güvenlik konseyinin aldığı dört kararnameyi icra etmektedir.

Biz, Kuran ayetleri, Ehlibeyt imamlarının uygulamalarının tutumu ve İslam İnkılabının felsefesi gereği kendimizi mazlum halkı savunmayı ve desteklemeyi bir görev biliyoruz. Azerbaycan milleti şunu çok iyi bilmektedir ki, İslami İran Azerbaycan'ın zor günlerinde, özellikle Karabağ işgalinin başlarında diğer tüm ülkelere nazaran en büyük desteği vermiş ve tüm uluslararası arenada Azerbaycanın toprak bütünlüğünü savunmuş, İran Dışişleri Bakanlığı da son gelişmelere binaen yaptığı açıklamada Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne vurgu yapmıştır. Eğer Karabağ'ın ilk işgal günlerinde İran İslam Cumhuriyeti'nde yardımları olmasaydı işgal Bakü'ye kadar uzanırdı. Hali hazırda Azerbaycan'ın Nahçıvan ile tek kara bağlantısı İran İslam Cumhuriyeti toprakları üzerindedir. İran bu yolu Azerbaycan'a tahsis etmiştir.

Ama ne yazık ki son günlerde iki dost ülkenin iyi ilişkilerini çekemeyen düşmanlar, yalan ve iftiralar ile ortalığı karıştırmakta, İran İslam Cumhuriyeti'ne iftira atmaktadır. Bu noktada düşmanın psikolojik savaşının büyüklüğünü ve kapasitesini görerek onlara bahaneler vermemeliyiz.

Son dönemdeki zaferleri tebrik ediyor ve değerli Azerbaycan milletinin şehitlerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Temennimiz bu zulmün bir an önce sona ermesi ve hakkın hak sahibine verilmesi ve daha fazla kanın dökülmemesidir."

