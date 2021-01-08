Hamaney'den flaş karar! O iki ülkeden aşı ithalatını yasakladı

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İngiltere'de üretilen koronavirüs aşılarının ithalatına yasak getirdi.

İran devlet televizyonundan canlı açıklamalarda bulunan Ayetullah Ali Hamaney, yetkililere aşı ithalatı konusundaki talimatını verdiğini açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin güvensiz olduğunu dile getiren Hamaney, "Eğer Amerikalılar etkili bir aşı üretmiş olsalardı, virüs ülkelerinde kontrolden çıkmamış olurdu" dedi.

İran'ın dini lideri ABD'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesini ise "fiyasko" olarak nitelendirdi. Hamaney ayrıca İran'ın hangi koronavirüs aşısını kullanacağını ise açıklamadı.

