Son Dakika
Hamaney'den flaş karar! O iki ülkeden aşı ithalatını yasakladı
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, koronavirüs salgını kapsamında geliştirilen bazı aşılara yasak getirdi.
GÜNDEM 08.01.2021, 13:10
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İngiltere'de üretilen koronavirüs aşılarının ithalatına yasak getirdi.
İran devlet televizyonundan canlı açıklamalarda bulunan Ayetullah Ali Hamaney, yetkililere aşı ithalatı konusundaki talimatını verdiğini açıkladı.
ABD ve İngiltere'nin güvensiz olduğunu dile getiren Hamaney, "Eğer Amerikalılar etkili bir aşı üretmiş olsalardı, virüs ülkelerinde kontrolden çıkmamış olurdu" dedi.
İran'ın dini lideri ABD'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesini ise "fiyasko" olarak nitelendirdi. Hamaney ayrıca İran'ın hangi koronavirüs aşısını kullanacağını ise açıklamadı.
İran devlet televizyonundan canlı açıklamalarda bulunan Ayetullah Ali Hamaney, yetkililere aşı ithalatı konusundaki talimatını verdiğini açıkladı.
ABD ve İngiltere'nin güvensiz olduğunu dile getiren Hamaney, "Eğer Amerikalılar etkili bir aşı üretmiş olsalardı, virüs ülkelerinde kontrolden çıkmamış olurdu" dedi.
İran'ın dini lideri ABD'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesini ise "fiyasko" olarak nitelendirdi. Hamaney ayrıca İran'ın hangi koronavirüs aşısını kullanacağını ise açıklamadı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 08 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|16
|34
|2. Fenerbahçe
|16
|32
|3. Gaziantep FK
|16
|31
|4. Alanyaspor
|17
|30
|5. Galatasaray
|16
|30
|6. Hatayspor
|16
|27
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Konyaspor
|16
|22
|9. Karagümrük
|16
|21
|10. Malatyaspor
|16
|21
|11. Antalyaspor
|17
|21
|12. Rizespor
|16
|20
|13. Göztepe
|16
|19
|14. Sivasspor
|16
|19
|15. Başakşehir
|16
|19
|16. Gençlerbirliği
|16
|19
|17. Kasımpaşa
|16
|19
|18. Ankaragücü
|16
|15
|19. Denizlispor
|16
|13
|20. Kayserispor
|16
|13
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Barcelona
|17
|31
|4. Real Sociedad
|18
|30
|5. Villarreal
|17
|29
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|18
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü