Hamaney posteri yakan gençlere 40 yıl hapis
İran'da benzin zamlarını protesto ederken Hamaney'in posterini ve asılı olduğu benzin istasyonunu ateşe verdiği iddia edilen 3 gence 40 yıl hapis cezası verildi.
GÜNDEM 10.01.2021, 22:15
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İran'da 2019 yılında, benzin zammını protesto için düzenlenen gösterilerde ülke lideri Ali Hamaney'in posteri ve bir benzin istasyonunu ateşe vermekle suçlanan 3 genç toplam 40 yıl hapse çarptırıldı.
AA'nın İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'ndan (HRANA) aktardığı habere göre, Dezful Devrim Mahkemesi, Raad Hemadani (23), Gazi Hosroci (19) ve Seccad Debbat (20), Kasım 2019'da düzenlenen benzin zammını protesto gösterilerinde Hamaney ve bir benzin istasyonunu ateşe verdikleri gerekçesiyle toplamda 40 yıl hapse mahkum edildi. Söz konusu suçlamadan Hemadani 20 yıl, Hosroci ve Debbat 10'ar yıl aldı.
AA'nın İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'ndan (HRANA) aktardığı habere göre, Dezful Devrim Mahkemesi, Raad Hemadani (23), Gazi Hosroci (19) ve Seccad Debbat (20), Kasım 2019'da düzenlenen benzin zammını protesto gösterilerinde Hamaney ve bir benzin istasyonunu ateşe verdikleri gerekçesiyle toplamda 40 yıl hapse mahkum edildi. Söz konusu suçlamadan Hemadani 20 yıl, Hosroci ve Debbat 10'ar yıl aldı.
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