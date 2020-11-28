Halkın enflasyonu yüzde 30’u aştı

Birleşik Kamu-İş tarafından yapılan “Halkın Enflasyonu” araştırması halkın yaşadığı ekonomik krizi ortaya koydu. Döviz ve kurlardaki yükselişin yansıdığı enflasyon rakamları vatandaşın mutfağındaki ürünleri daha pahalı hale getirdi. Araştırmaya göre gıda harcamalarında son bir yıllık artış yüzde 31,6 olurken, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı ise 3 bin 74 lira olarak açıklandı.

Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (Birleşik Kamu-İş) Konfederasyonu Ar-Ge birimi tarafından yapılan ve fiyatlarını pazar ve marketlerden her ay düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 77 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı “halkın enflasyonu” araştırmasının Kasım ayı sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre söz konusu sepet için harcanan para son bir yılda yani Kasım 2019’a göre ise yüzde 31,6 oranında arttı. 12 aylık ortalama fiyatlara göre artış ise yüzde 30,7 olarak gerçekleşti. Araştırmaya göre Türkiye’nin en yoksul kesiminin aile bütçesinin en az üçte birini ayırmak zorunda bulunduğu gıda fiyatları Kasım’da bir önceki aya göre yüzde 3,5 oranında arttı. Gıda harcamalarında, yılın ilk dokuz aylık döneminde fiyat artışı da yüzde 25,8’i buldu. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı da 3 bin 74 liraya çıktı.

Kasım ayında, ekmek, un, bulgur, pirinç, makarna fiyatları bir önceki aya göre, yüzde 5,5 artarken, et-balık harcamalarında kırmızı et fiyatlarında ise yüzde 2,2 düştü. Süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatları yüzde 2,1, katı ve sıvı yağ fiyatları ise yüzde 1,8 oranında arttı. Meyvedeki fiyat artışı yüzde 0,7 olurken, sebze fiyatlarında ise bir önceki aya göre yüzde 17,6 oranında bir artış yaşandı. Bakliyat fiyatlarının yüzde 15,4 oranında arttığı Kasım’da, salça, zeytin, bal, çay, tuz ve benzeri gıda maddelerinden oluşan diğer işlenmiş gıda fiyatları yüzde 0,3 oranında geriledi.

Sepete dâhil edilen ürünlerin son 12 aylık ortalama fiyatlarının bir önceki 12 aylık dönemdeki ortalama fiyatlarıyla karşılaştırılmasıyla hesaplanan 12 aylık ortalamalara göre de gıda fiyatlarında yüzde 30,7 oranında artış yaşandı.

MEHMET FAHRİ ÖZKAN / ANKARA

