Halkbank'tan kredi borcu olanlar dikkat! Kredi borçları ertelendi

Halkbank tüm esnafa 25 bin lira nakit kredi ve 25 bin lira ticari kart desteği vereceğini duyurmuş ve başvuru yapanlara destek ödemesi yapmıştı.

Pandemi döneminde kredi çeken fakat işlerinin kötü gitmesi nedeniyle borçlarını ödeyemeyen esnafı ilgilendiren bir haber geldi.

"Ekonomik İstikrar Kalkanı" kapsamında reel ekonomiye desteğini sürdüren Halkbank kredi borcu olanlar için erteleme kararı alındı.

AK Parti 7. Olağan il kongrelerinde canlı olarak bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında ekonomik sıkıntı çeken esnafa seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Halkbank kredi borcu olan esnafın borcunun erteleneceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredileri 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir. Hayırlı olsun." dedi.

