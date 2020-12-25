Halk ozanı Engin Nurşani İstanbul'da vefat etti

Halk ozanı Aşık Ali Nurşani'nin oğlu Engin Nurşani 36 yaşında hayatını kaybetti. 2019 yılında gırtlak kanserine yakalanan Nurşani müzik hayatına ara vermek zorunda kalmıştı. 11 gün önce akciğer enfeksiyonu nedeniyle Üsküdar'da bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı Nurşani, bugün tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, "Yaklaşık 1 buçuk yıl önce yakalandığı nazofarenks (gırtlak) kanseriyle mücadele eden Engin Nurşani'nin tedavisine yatan hasta servisimizde devam ediliyordu. Maalesef ki bugün saat 07.00'de hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine sabır diliyoruz." dedi.

