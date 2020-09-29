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Halk otobüsünde pes dedirten hırsızlık!
Ortaköy’de bir halk otobüsü şoförü, yolcular arasında çıkan kavgayı yatıştırmak için koltuğundan kalktığı sırada telefonu çalındı.
GÜNDEM 29.09.2020, 09:57
Olay, Ortaköy Dereboyu’nda bir hail otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs seyir halindeyken yolcular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Seslerin çok fazla yükselmesi ve tarafların birbirine küfür etmesi üzerine kavgayı yatıştırmak isteyen otobüs şoförü aracı durdurdu. Ardından sürücü koltuğundan kalkan şoför yolcuların yanına giderek kavgayı yatıştırmaya çalıştı.
Diğer yolcuların ve şoförün kavgayla ilgilenmesini fırsat bilen bir hırsız, sürücü koltuğuna geldi. Hırsız, şoförün cep telefonunu kaşla göz arasında çalarak otobüsten indi. Bir süre sonra yolcular arasındaki kavga yatıştı. Bunun üzerine şoför de koltuğuna geri döndü. Güzergahında seyretmeye devam eden şoför son durağa geldiğinde telefonun olmadığını fark etti. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini izleyen şoför, kendisi kavgaya müdahale ettiği sırada telefonun çalındığını gördü.
“BEN KAVGAYI AYIRMAYA GİTTİM, GERİ GELENE KADAR TELEFONUM GİTMİŞ”
Yaşananlar karşısında şoke olan otobüs şoförü, “Otobüsün içinde kavga çıktı. Ben de kavgayı ayırmaya gittim. Arkadaşlara dedim ki ‘sizin anneniz yok mu burada küfür etmenin anlamı ne.’ Ben orada insanları susturdum. Geriye döndüm koltuğuma oturdum. Son durakta telefonumun çalındığını fark ettim. Ben kavgayı ayırmaya gittim, geri gelene kadar telefonum gitmiş” dedi.Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Diğer yolcuların ve şoförün kavgayla ilgilenmesini fırsat bilen bir hırsız, sürücü koltuğuna geldi. Hırsız, şoförün cep telefonunu kaşla göz arasında çalarak otobüsten indi. Bir süre sonra yolcular arasındaki kavga yatıştı. Bunun üzerine şoför de koltuğuna geri döndü. Güzergahında seyretmeye devam eden şoför son durağa geldiğinde telefonun olmadığını fark etti. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini izleyen şoför, kendisi kavgaya müdahale ettiği sırada telefonun çalındığını gördü.
“BEN KAVGAYI AYIRMAYA GİTTİM, GERİ GELENE KADAR TELEFONUM GİTMİŞ”
Yaşananlar karşısında şoke olan otobüs şoförü, “Otobüsün içinde kavga çıktı. Ben de kavgayı ayırmaya gittim. Arkadaşlara dedim ki ‘sizin anneniz yok mu burada küfür etmenin anlamı ne.’ Ben orada insanları susturdum. Geriye döndüm koltuğuma oturdum. Son durakta telefonumun çalındığını fark ettim. Ben kavgayı ayırmaya gittim, geri gelene kadar telefonum gitmiş” dedi.Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
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