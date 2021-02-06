Halil İbrahim Zeybek, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan tarafından, Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. Peki, Halil İbrahim Zeybek kimdir? Halil İbrahim Zeybek nerelidir? İşte, Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek hakkındda merak edilenler.



Halil İbrahim Zeybek, 1967'de Tokat Turhal’da dünyaya geldi. İlk ve orta okulu bu Turhal’da okudu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü’nde başladığı lisans öğrenimini 1984-1988 seneleri arasında tamamladı.

Daha sonra Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, 1988-1994 yıllarında devleet okullarında Coğrafya öğretmenliği görevi üstlendi. 1992-1994 seneleri arasında OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans öğrenimini bitirdi.

1994'te, OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi olarak akademik kariyere adımını attı. 1994 yılında başladığı Doktora öğrenimini yine aynı enstitüde 1998 yılında tamamladı. 1998 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak atanan Zeybek, 2005 yılında “Fiziki Coğrafya” alanında Doçent oldu. 2010 yılında OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nde Prof. olarak atandı. Asıl uzmanlık alanı Jeomorfoloji olup, başlıca araştırma konularını Karst Jeomorfolojisi, Kıyı Jeomorfolojisi, Strüktüral Jeomorfoloji, Mağaralar, Göller, Doğal Afetler, Doğal Turistik Çekicilikler oluşturur. 18 Uluslararası, 43 Ulusal yayının dışında 4 kitap ve 9 kitap bölümü olmak üzere 74 bilimsel yayın gerçekleştirmiştir.

Son olarak, Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, 06.02.2021 tarihli kararla, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan tarafından Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

