Halil İbrahim Kutlay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan Halil İbrahim Kutlay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kutlay'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli Hocamız Halil İbrahim Kutlayın covid-19 testleri pozitif çıkmıştır ancak kendisinin sıhhati iyi durumdadır ve evinde istirahat etmektedir." ifadelerine yer verildi.

