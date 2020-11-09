Halil İbrahim Kutlay'ın annesi Hakk'ın rahmetine kavuştu

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) İslami İlimler Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay'ın annesi ahirete irtihal etti. Halil İbrahim Kutlay annesinin vefatını sosyal medya platformu Twitter'dan şu ifadelerle duyurdu: "Bugün validemi kaybettim. Dualarınızı beklerim. Allah rahmet eylesin. Mekânı Cennet olsun. Halil İbrahim Kutlay. إنا لله و إنا إليه راجعون. Cenaze yarın saat 11:00'de Bursa Demirtaş beldesinden kaldırılacaktır."

