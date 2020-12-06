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Halil İbrahim Kutlay kimdir?

Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay, FSMV Üniversitesi Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesidir. İstanbul'da Fatih Camisinde 25 yılı aşkın bir süredir sohbetler veren Halil İbrahim Kutlay'ın hayatı haberimizde.

GÜNDEM 06.12.2020, 23:00
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Halil İbrahim Kutlay kimdir?
Halil İbrahim Kutlay, 1957 yılında Bursa'da doğdu. İstanbul Kağıthane İmam Hatip Lisesi’nde bir dönem İngilizce öğretmenliği yaptı. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü 1976-1977 öğretim yılı mezunudur. Mekke Ümmü’l-Kura Üniversitesi Davet ve İslam Dini Esasları Fakültesi’nde “Aliyyü’l-Kari ve Hadis İlmindeki Eserleri” konulu Yüksek Lisans tezini 1985 yılında pekiyi derecesi ile verdi. Aynı üniversitede “İbn Kani’in Mucemu’s-Sahabe Adlı Eserinin Tahkiki ve Hadislerinin Tahrici” konulu teziyle 1994 yılında hadis doktoru oldu. Suudi Arabistan’da 15 yıl sürdürdüğü ilmi-akademik çalışmalarından sonra Türkiye’ye döndü. 1996-2000 yılları arası dört yıl Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. 2001-2009 yılları arasında İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkezi Eğitim Danışmanlığı görevinde bulundu. 2010-2011 yıllarında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde bulundu. 1995 yılınan bu yana İstanbul Fatih Camii’nde Fahrî Vaiz olarak vaazlarına devam etmektedir. Kuruluşundan bu yana Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesidir. (2011-)Halil İbrahim Kutlay, 25 yılı aşkın bir zamandır İstanbul’da Fatih Camii’nde fahri vaiz olarak görev yapmaktadır.Arapça olarak yayınlanmış Yüksek Lisans ve Doktora tezleri dışında arapça dilinden türkçe diline eserler tercüme etti. Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay eserleri:
Peygamber Efendimiz’in Hayatı ve Daveti,  Safiyyurrahman Mübarekfûrî, Bilimevi
Fert ve Topluma Kur’anın Mesajı, Prof. Dr. Vehbe Zuhaylî, Bilimevi
Müslüman Kadının Şahsiyeti, Prof. Dr. Muhammed Ali Haşimî, Bilimevi
Müslüman Gençliğin El Kitabı, Mustafa Muhammed Tahhan, Bilimevi
Risaleler, Hasan el-Benna, Hikmet Yayınevi        
et-Tefsiru’l-Münîr (Kuran Tefsiri: 6-11. Cilt), Prof. Dr. Vehbe Zuhaylî, Özgü Yayınevi 
Uydurma Olduğunda İttifak Edilen Hadisler, Aliyyü’l-Karî, İnkılab Yayınları
el-Mebsut, (İslam Hukuku- 4. Cilt)  İmam Serahsî, Gümüşev Yayıncılık
Çocuklarımıza Peygamberimiz'i Nasıl Öğretebiliriz? Dr. Muhammed Abduh Yemanî, Ensar Neşriyat
Halil İbrahim Kutlay'ın Türkçe yayınlanan telif eserleri şunlardır:Hadiste Sened Tenkidi, Elif Yayınları
Nebevî Mesaj, Mavi Yayıncılık
Allah Rasûlü’nden Hayat Ölçüleri, Mavi Yayıncılık
Peygamberimiz’in Gençliğe Yaklaşımı, Rağbet Yayınları
Güller Gülü’nden İki Demet Kırk Hadis-i Şerif, Rağbet Yayınları
Sağlık, Hastalık, Şifa Duaları ve Şifalı Bitkiler Hakkında Kırk Hadis-i Şerif”, Tahlil Yay.
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