Halid Meşal, açlık grevindeki Filistinli esirin eşini aradı

Filistin Enformasyon Merkezi'nde yer alan habere göre Hamas eski Siyasi Birim Başkanı Halid Meşal, İsrail’in zulmünü protesto etmek amacıyla 78 gündür aralıksız açlık grevini sürdürün Filistinli esir Mahir el-Ahres'in eşiyle telefonla görüştü.

Filistinli yerel kaynaklar, görüşme esnasında Meşal’in esirin eşine, “El-Ahres'in kahramanca direnişi, İsrail’e boyun eğdirecektir. İsrail, esirin taleplerine cevap vermek zorunda kalacaktır.” dediğini aktardı.

Görüşmede Meşal, el-Ahres'in haksızlığa karşı dimdik durduğunu, yaşanacak muhtemel her sonuçtan İsrail rejiminin sorumlu olacağını belirterek, “Kardeşimiz Mahir el-Ahres'in azim ve kararlığı bir destandır. Çelik gibi bu iradenin yanında başımızı kaldırıyor ve kahraman esirimizin elinden öpüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Filistin halkının işgalci İsrail’e karşı er geç zafer kazanacağını vurgulayan Meşal, Filistin Direniş Hareketi Hamas’ın (Hamas) silahlı kolu İzzeddin el Kassam Tugayları başta olmak üzere Filistin davasına gönül vermiş herkesin esirlerin arkasında durduğunu, Hamas hareketinin açlık grevindeki esirin isteklerini yerine geçirme konusunda İsrail’i hizaya getirebilecek güçte olduğunu belirtti.

Diğer taraftan İslami Cihad Hareketi’ne yakınlığıyla bilinen Kudüs'ün Ruhu Kurumu ( Muhcetu'l Kudüs) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, karara tepki gösterildi. Muhcetu'l Kudüs, söz konusu Filistinli esirin özgür kalıncaya dek açlık grevini sürdürme konusunda ısrarcı olduğunu kaydetti.

Diğer taraftan, 78 gündür açlık grevinde olan esir Mahir el-Ahres'in sağlık durumunun tehlikeli boyutlara ulaştığı ve grevin devam etmesi halinde hayatını kaybedebileceği uyarısında bulunuldu.

İşgalci İsrail askerleri tarafından 27 Temmuz'da esir alınan el-Ahres, terörist rejimin "idari tutukluluk" şeklindeki keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.

Siyonist işgalciler, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay arasında alıkoyabiliyor.

Askeri hâkim, esirin, "Siyonist işgalcilerin güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar vermesi halinde, suç isnadında bile bulunmadan bu süreyi 5 yıla kadar uzatabiliyor.

