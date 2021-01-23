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Hakmar 23-25 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu!
Merakla beklenen Hakmar 23-28 Ocak aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Hakmar hafta sonu fırsatlarında hangi kampanyalı ürünler var. İşte 23-28 Ocak Hakmar Aktüel Ürün Kataloğu
GÜNDEM 23.01.2021, 14:45
Hakmar 23-28 Ocak 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı.
23 Ocak 2021 tarihinden İtibaren geçerli olacak Hakmar Aktüel Ürünler Kataloğu'nda neler olacak?
Kilitli Granit Kek Kalıbı 79.90 TLDöküm Kek Kalıbı 49.95 TLSinbo El Mikseri 79.90 TLIsıya Dayanıklı Cam Demlik 39.95 TLCam Yağlık Sirkelik 29.95 TLPaşabahçe Borcam Yuvarlak Set 39.95 TLPaşabahça Frezya Kase 9.95 TLHabitat Bol Kase 12.90 TLStoremax Kilitli Saklama 29.95 TLPasta Servis Tabağı 4.95 TLMini Kap Çeşitleri 1.50 TLPorselen Sıvı Sabunluk 12.95 TLKristal Çay Kutusu 24.95 TLMetal Tepsi ve Çay Tabağı Takımı 19.95 TL.
23 Ocak 2021 tarihinden İtibaren geçerli olacak Hakmar Aktüel Ürünler Kataloğu'nda neler olacak?
Kilitli Granit Kek Kalıbı 79.90 TLDöküm Kek Kalıbı 49.95 TLSinbo El Mikseri 79.90 TLIsıya Dayanıklı Cam Demlik 39.95 TLCam Yağlık Sirkelik 29.95 TLPaşabahçe Borcam Yuvarlak Set 39.95 TLPaşabahça Frezya Kase 9.95 TLHabitat Bol Kase 12.90 TLStoremax Kilitli Saklama 29.95 TLPasta Servis Tabağı 4.95 TLMini Kap Çeşitleri 1.50 TLPorselen Sıvı Sabunluk 12.95 TLKristal Çay Kutusu 24.95 TLMetal Tepsi ve Çay Tabağı Takımı 19.95 TL.
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|3. Galatasaray
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|36
|4. Gaziantep FK
|19
|34
|5. Alanyaspor
|19
|31
|6. Hatayspor
|19
|31
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|19
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|27
|9. Malatyaspor
|19
|27
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|19
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|11. Antalyaspor
|19
|25
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|19
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|13. Rizespor
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|19
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|P
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|17
|34
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|33
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|17
|32
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|31
|6. Tuzlaspor
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|30
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|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
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|17
|27
|10. Bandırmaspor
|18
|27
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|17
|21
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|20
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|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
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|17
|16
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|17
|13
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|17
|9
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|38
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|38
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|19
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|26
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|12
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|5
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