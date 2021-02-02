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HAKMAR 2-15 Şubat 2021 Aktüel ürünler kataloğu!
Merakla beklenen HAKMAR 2-15 Şubat 2021 aktüel kataloğu yayınlandı. HAKMAR'da haftanın fırsatlarında neler var. İşte HAKMAR Aktüel Ürün Kataloğu...
GÜNDEM 02.02.2021, 10:49
HAKMAR aktüel ürünleri kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da en çok merak edilenler arasında yerini aldı.
HAKMAR 2-15 Şubat 2021 tarihli kataloğunda bu hafta Beyaz Peynir, Tost Peynir, Dana Fermente Sucuk, Süt Yağlı, Tarhana, Ayakkabı Boyası, Ayakkabı Şampuanı, Filtre Kahve gibi birçok indirimli fiyat yer alıyor.
Aynes 900 gr Beyaz Peynir 19.95 TLKarsüt 450 gr Peynir 19.95 TLSosis Uzun Maret Dana 210 gr 9.95 TLSucuk Dana Fermente Çapanoğlu 300 gr 16.95 TLAynes Tost Peynir 19.95 TLSalam Dilimli Füme Hindi Maret 110 gr 6.95 TLSek Süt Yağlı 1 lt 4.95 TLSek Süt Yarım Yağlı 1 lt 4.45 TLTurşu Erkan 600 gr 9.95 TL ile satışa sunulacak.
HAKMAR 2-15 Şubat 2021 tarihli kataloğunda bu hafta Beyaz Peynir, Tost Peynir, Dana Fermente Sucuk, Süt Yağlı, Tarhana, Ayakkabı Boyası, Ayakkabı Şampuanı, Filtre Kahve gibi birçok indirimli fiyat yer alıyor.
Aynes 900 gr Beyaz Peynir 19.95 TLKarsüt 450 gr Peynir 19.95 TLSosis Uzun Maret Dana 210 gr 9.95 TLSucuk Dana Fermente Çapanoğlu 300 gr 16.95 TLAynes Tost Peynir 19.95 TLSalam Dilimli Füme Hindi Maret 110 gr 6.95 TLSek Süt Yağlı 1 lt 4.95 TLSek Süt Yarım Yağlı 1 lt 4.45 TLTurşu Erkan 600 gr 9.95 TL ile satışa sunulacak.
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