Hakmar 14 Ocak 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı

Hakmar 11 - 14 Ocak 2021 kataloğunda bu hafta Saç Kurutma makinesi, Elite Mix Blender Set, Filtre Kahve, Siirt Fıstık, Badem, Medisana Isı nem ölçer, Çekirdek, Mega Cips, Düz Kazak Bay Triko, Cevizli Sucuğa kadar çok sayıda seçenek bulunuyor.

14 Ocak 2021 tarihinden İtibaren geçerli olacak Hakmar Aktüel Ürünler Kataloğu'nda neler olacak?



2110 Elite Mix Blender Set 179,95 TLPorland İdil porselen Yemek Takımı 169.95 TLValeria Saç Kurutma makinesi 79,95 TLMehtap Sahan Set 99,95 TLMedisana Isı nem ölçer saat 59,95 TLStil Kişisel Bakım Seti 49,95 TLirem Çay Takımı 12 Parça 19,95 TLSefer Tası 24,95 TLPaslanmas Servis Gereçleri 9,95 TLTuzluk Baharatlık 4,95 TL



İnce Belli Çay Bardağı 7,90 TLYoğurt Mayalama Kabı 8,90 TLSunum Tabağı 6,50 TLBol Kase 20 cm 6,90 TLTemperli bardak 2,95 TLKahve Bardağı 2,95 TLBay Klasik Yelek 59,95 TLDüz Kazak Bay Triko 59,95 TLBayan Panço 29,95 TLEv İçi Terlik 14,95 TLYer Minderi 19,95



