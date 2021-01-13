Hakk’ın ve hakikatin yanında 49. yıl
Uzun yolculuklarda belli olur dik duruşlar...
GÜNDEM 13.01.2021, 04:34
49 yıl önce “Hak Geldi, Batıl Zail Oldu” düsturuyla yola çıkan Millî Gazete, geçen yarım asırda okuyucusuyla karşılıklı sadakatle birbirine bağlı.
Millî Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca’mızın 49 yıl önce besmelesini çekerek yayın hayatına başlayan Millî Gazete, geçen yarım asırda manşet ve haberleriyle Türkiye medyasına damga vurdu. Millî Gazete aynı zamanda yetiştirdiği birçok gazeteciyle, gazetecilik alanında ciddi bir okul vazifesi gördü.
Millî Gazete’nin siz okuyucularıyla buluşmasının yıl dönümü. Dile kolay tam 49 yıl! Geçen yarım asırda Türkiye ve dünyada birçok şey değişirken, değişmeyen tek şey ise “hak-batıl” mücadelesi oldu. Millî Gazete, bu hak-batıl mücadelesinde, ilk nüshasından bugün elinize ulaşan 17341’inci nüshasına, başlığına, “HAK GELDİ BATIL ZAİL OLDU” ayetini taşıyarak tarafını da sadakatini de ortaya koydu.
Millî Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca’mızın 49 yıl önce besmelesini çekerek yayın hayatına başlayan Millî Gazete, geçen yarım asırda manşet ve haberleriyle Türkiye medyasına damga vurdu. Millî Gazete aynı zamanda yetiştirdiği birçok gazeteciyle, gazetecilik alanında ciddi bir okul vazifesi gördü.
Millî Gazete’nin siz okuyucularıyla buluşmasının yıl dönümü. Dile kolay tam 49 yıl! Geçen yarım asırda Türkiye ve dünyada birçok şey değişirken, değişmeyen tek şey ise “hak-batıl” mücadelesi oldu. Millî Gazete, bu hak-batıl mücadelesinde, ilk nüshasından bugün elinize ulaşan 17341’inci nüshasına, başlığına, “HAK GELDİ BATIL ZAİL OLDU” ayetini taşıyarak tarafını da sadakatini de ortaya koydu.
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