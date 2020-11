Kamudaki yüz binlerce sürekli işçinin sendikalarını değiştiren düzenlemeye tepki gösteren Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, “Bizim on yılı aşkın süredir verdiğimiz bu mücadele son dakika eklenen bir düzenleme yok sayıldı. Biz bunu hak etmedik ve bu düzenlemeyi getirenlere biz hakkımızı helal etmiyoruz. Bu adalete, hakkaniyete ve sendikal özgürlüğe vurulmuş bir darbedir” dedi.

TV5’te katıldığı “Emek ve Tarım” programında çalışma hayatının öne çıkan başlıkları hakkında konuşan Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. TBMM Genel Kurulu’na sunulan ve içerisinde çalışma hayatı ile ilgili hayatı düzenlemelerin yer aldığı “Torba Yasa”yı eleştiren Arslan, böylesi bir düzenlemenin asla kabul edilemeyeceğini belirterek düzenlemeden vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

1 Kasım itibari ile taşerondan kadroya geçen yüz binlerce kamu işçisinin sendikalarını değiştiren düzenlemeye tepki gösteren Arslan, bu düzenlemeye karşı kırgın ve üzgün olduklarını belirterek şunları kaydetti: “Biz taşeron sisteminin modern kölelik olduğunu inanmış ve bu kölelik zincirini kırmak için 2007 yılında bir mücadele başlattık. On yılı aşkın bir süre mücadele ettik. Kimse bu konuyu önemsemezken bizler gece gündüz çalıştık. Bu çalışmaların sonunda taşeronları sendika ile toplu sözleşme ile tanıştırdık. Ve en sonunda mücadelemizin bir sonucu olarak kadro meselesini çözerek bu modern kölelik sisteminin tüm zincirlerini kırdık.”

Kadro düzenlemesini getiren 696 sayılı KHK’ya kendileriyle konuşulmadan bir düzenleme eklendiğini söyleyen Arslan, “Bizim on yılı aşkın süredir verdiğimiz bu mücadele son dakika eklenen bir düzenleme yok sayıldı. Biz bunu hak etmedik ve bu düzenlemeyi getirenlere biz hakkımızı helal etmiyoruz. Bu Hak-İş’e karşı yapılmış büyük bir haksızlıktır. Bu adalete, hakkaniyete ve sendikal özgürlüğe vurulmuş bir darbedir. Ancak biz bu duruma karşı sessiz kalmayacağız. Mücadeleyi daha da büyüteceğiz” dedi.