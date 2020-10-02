Son Dakika
Hakkari’de Kur’an-ı Kerim kursları açıldı
Hakkari’de Kur’an-ı Kerim kurslarının açıldığı bildirildi.
GÜNDEM 02.10.2020, 10:10
1
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programa İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Şube Müdürü Mikail Polat, Kur’an kursu öğreticileri, yetişkin ve 4-6 yaş grubu öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan İl Müftüsü Faruk Gürbüz, kurslar ile Kur’an-ı Kerim’i okuma ve okutmanın önemine değinerek, “Bu yıl Kur’an kurslarımızda salgının sebep olduğu şartlar altında eğitim öğretimin startını vermek zorunda kaldığımız için buruk bir sevinç yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle kendimiz ve çevremizdekilerin sağlığına her zamankinden daha fazla önem verme bilinciyle hareket etmeliyiz. Her gün çevremizde hastalanan ve salgın nedeniyle vefat edenlerin durumlarından ibret alarak, hastalığa karşı tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkarıp tevekkül etmeli, hastalıkla ilgili bütün tedbirlerimizi aldıktan sonra neticeyi Allah’tan beklemeliyiz. Hastalığın insanlığın yakasından düşmesi için bol bol dua ve niyazda bulunmalıyız” dedi.
İbret, tedbir, tevekkül ve duanın hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini ifade eden Gürbüz, “Kurslarda öğrendiğimiz dini bilgileri, ibadet, itikat ve ahlak kurallarını çevremizdekilerle paylaşmalıyız. ‘Sizin en hayırlınız Kur’an-ı Kerim’i öğrenen ve öğreteninizdir’ hadis-i şerifinden ilham alarak düzenli bir şekilde kurslara devam emeliyiz. Bu vesileyle 2020-2021 eğitim öğretim yılının gerek okullarda ve gerekse kurslarımızda hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim” diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından 4-6 yaş grubu öğrencilerle ilgilenen Gürbüz, öğreticilerle kursların sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerileri hakkında bilgi aldı.
İbret, tedbir, tevekkül ve duanın hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini ifade eden Gürbüz, “Kurslarda öğrendiğimiz dini bilgileri, ibadet, itikat ve ahlak kurallarını çevremizdekilerle paylaşmalıyız. ‘Sizin en hayırlınız Kur’an-ı Kerim’i öğrenen ve öğreteninizdir’ hadis-i şerifinden ilham alarak düzenli bir şekilde kurslara devam emeliyiz. Bu vesileyle 2020-2021 eğitim öğretim yılının gerek okullarda ve gerekse kurslarımızda hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim” diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından 4-6 yaş grubu öğrencilerle ilgilenen Gürbüz, öğreticilerle kursların sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerileri hakkında bilgi aldı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 02 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Antalyaspor
|3
|7
|5. Hatayspor
|3
|7
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Göztepe
|3
|5
|8. Fenerbahçe
|3
|5
|9. Konyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Malatyaspor
|3
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Tuzlaspor
|3
|7
|3. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|4. İstanbulspor
|3
|6
|5. Altınordu
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|5
|8. Altay
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Bandırmaspor
|3
|4
|11. Giresunspor
|3
|4
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Everton
|3
|9
|4. Aston Villa
|2
|6
|5. Arsenal
|3
|6
|6. Crystal Palace
|3
|6
|7. Leeds United
|3
|6
|8. Tottenham
|3
|4
|9. Chelsea
|3
|4
|10. Newcastle
|3
|4
|11. West Ham
|3
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Getafe
|3
|7
|2. Valencia
|4
|7
|3. Real Madrid
|3
|7
|4. Villarreal
|4
|7
|5. Barcelona
|2
|6
|6. Sevilla
|2
|6
|7. Real Betis
|4
|6
|8. Cádiz
|4
|6
|9. Granada
|3
|6
|10. Real Sociedad
|4
|5
|11. Celta de Vigo
|4
|5
|12. Atletico Madrid
|2
|4
|13. Levante
|3
|3
|14. Osasuna
|3
|3
|15. Athletic Bilbao
|3
|3
|16. Huesca
|4
|3
|17. Elche
|2
|3
|18. Real Valladolid
|4
|2
|19. Eibar
|4
|1
|20. Deportivo Alaves
|4
|1
Sayfalar Tümü