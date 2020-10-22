Hakkari'de kilolarca kokain ele geçirildi
Hakkari'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 121 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.
GÜNDEM 22.10.2020, 23:53
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 121 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.
Valilik konuya dair "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 21 Ekim 2020 günü Yüksekova ilçe merkezinde yapılan operasyonda, batı illerine sevkiyat halinde olan bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada aracın bagaj kısmında paketlenmiş olarak toplamda 121 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir" açıklaması yaptı.
Valilik konuya dair "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 21 Ekim 2020 günü Yüksekova ilçe merkezinde yapılan operasyonda, batı illerine sevkiyat halinde olan bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada aracın bagaj kısmında paketlenmiş olarak toplamda 121 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir" açıklaması yaptı.
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