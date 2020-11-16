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Hakkari'de çatışma çıktı: 1 askerimiz şehit oldu
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz (29) şehit oldu.
GÜNDEM 16.11.2020, 22:18
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz şehit oldu.
Evli ve 1 çocuk babası Topuksuz'un şehadet haberi Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki ailesine verildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Topuksuz'un şehadetine ilişkin Twitter hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, "Hakkari Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Abdurrahman Topuksuz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.
Evli ve 1 çocuk babası Topuksuz'un şehadet haberi Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki ailesine verildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Topuksuz'un şehadetine ilişkin Twitter hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, "Hakkari Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Abdurrahman Topuksuz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.
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