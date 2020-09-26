Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek yürütülen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Bölgede operasyonun devam ettiği belirtildi.

