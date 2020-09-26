Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye, terörle mücadele için sınır içi ve sınıt ötesi operasyonlara devam ediyor.

Terörü tamamen bitirmeye yönelik çalışma yürüten İçişleri Bakanlığı, Yıldırım Operasyonları ile teröristlere korku veriyor.



İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında Hakkari'de yürütülen Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda, 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, aşağıdaki ifadelere yer verildi.

"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında yürütülen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

