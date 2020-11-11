Hakim ve savcılık sınavı giriş belgeleri açıklandı

2020 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2020-Adli Yargı), 2020-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2020-Adli Yargı-Avukat), 2020-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2020-İdari Yargı) için sınav zamanı geldi çattı.



21-22 Kasım 2020 tarihlerinde uygulanacak olan Adalet Bakanlığı Sınavları için adaylar sınav giriş belgelerini T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleriyle birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden alabilecekler.



ÖSYM, sınava katılacak adayların Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Oturum için saat 10.00'dan sonra, Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturum için saat 13.30'dan sonra, İdari Yargı Testinin uygulanacağı 3. Oturum için saat 16.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını açıkladı.

22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 4. Oturum için adaylar, yine saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.



Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor

Adaylar, HES kodunu edinmek için Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.



Başvuru KılavuzuAday Başvuru FormuSağlık Durumu/Engel Bilgi FormuBaşvuru Merkezleri ListesiAdres İline Göre Tercih Edilebilecek Sınav Merkezleri



