Hakikat Yolunda Sabri Orman belgeseli ve internet sitesi yayımlanıyor

İslam iktisadı alanında önemli katkılar yapan Prof. Dr. Sabri Orman anısına İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından hazırlanan Hakikat Yolunda Sabri Orman Belgeseli ve web sitesi 30 Ekim'de yayımlanıyor. İKAM, kuruluş aşamasından itibaren yapılan çalışmalara önemli destekler veren Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sabri Orman’ı unutmayarak “Hakikat Yolunda Sabri Orman” adını taşıyan bir belgesel hazırladı. Belgeselin ilk gösterimi İKAM'ın Youtube hesabı üzerinden yapılacak. Belgesel 30 Ekim 2020 tarihinde saat 20:00'de izleyicileriyle buluşacak.

İKAM, belgeselin yanı sıra Sabri Orman'ın hayatını konu alan bir de web sitesi hazırladı. Sabri Orman'ın kişisel eşyaları, fotoğrafları ve çalışmaları web sitesinde yer alıyor.

