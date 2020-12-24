Hakemin kararı sonrası Sergen Yalçın saha kenarında çılgına döndü
Beşiktaş'ın Ankaragücü maçında Larin'in attığı golün sayılmaması üzerine Sergen Yalçın, "Tertemiz gol! Neden vermiyorsunuz, neden VAR'a bakmıyorsunuz?" ifadeleriyle tepki gösterdi.
GÜNDEM 24.12.2020, 21:21
Beşiktaş'ın deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynadığı mücadelenin 23. dakikasında siyah beyazlılar gol buldu ancak hakemin faul kararı nedeniyle bu gol iptal edildi.
Bernard Mensah'ın ortasına yükselen Cyle Larin'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak hakem Halis Özkahya, gol öncesinde Cyle Larin'in Stelios Kitsiou'ya faul yaptığını belirterek golü iptal edildi. VAR odasındaki Mete Kalkavan'ı da bekleyen Özkahya, daha sonrasında iptal kararına devam etti ve oyunun serbest vuruşla devam etmesini istedi.
Bu karara tepki gösteren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4. hakeme, "Tertemiz gol! Neden vermiyorsunuz, neden VAR'a bakmıyorsunuz?" ifadesiyle tepkisini gösterdi.
Bernard Mensah'ın ortasına yükselen Cyle Larin'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak hakem Halis Özkahya, gol öncesinde Cyle Larin'in Stelios Kitsiou'ya faul yaptığını belirterek golü iptal edildi. VAR odasındaki Mete Kalkavan'ı da bekleyen Özkahya, daha sonrasında iptal kararına devam etti ve oyunun serbest vuruşla devam etmesini istedi.
Bu karara tepki gösteren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4. hakeme, "Tertemiz gol! Neden vermiyorsunuz, neden VAR'a bakmıyorsunuz?" ifadesiyle tepkisini gösterdi.
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