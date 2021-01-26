Hakan'dan, Gergerlioğlu’na: Diyarbakır Anneleri’ni dinleyebilir mi?

Ahmet Hakan'dan, HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na: Diyarbakır’da HDP il binasının önünde aylardır oturma eylemi yapan ve evlatlarını PKK’dan talep eden Diyarbakır Anneleri’ni bir kerecik olsun ziyaret edebilir ve onların dertlerini dinleyebilir mi acaba?

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında kendisine mesaj atan ve cevap alamadığı için sosyal medyada paylaşan HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na tepki gösterdi.



"HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, benim 'çıplak arama' konusunda bir şeyler yazmamı istiyor.Sürekli. İnatla. Durmaksızın" diyen Ahmet Hakan taleplerini sıralayarak, "Diyarbakır’da HDP il binasının önünde aylardır oturma eylemi yapan ve evlatlarını PKK’dan talep eden Diyarbakır Anneleri’ni bir kerecik olsun ziyaret edebilir ve onların dertlerini dinleyebilir mi acaba? PKK’ya ait bir hücre evini andıran HDP’nin Esenyurt ilçe binasıyla ilgili olarak... 'Biz demokratik bir partiyiz. Silahlı örgütle bizim ne işimiz olur? Bu nasıl sivil demokrasi? Böyle parti mi olur?' diyebilir mi acaba?" değerlendirmesinde bulundu.

İşte, Ahmet Hakan'ın dikkat çeken o yazısı;

Ben de Gergerlioğlu’dan bir şey talep ediyorum

HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, benim “çıplak arama” konusunda bir şeyler yazmamı istiyor.Sürekli.

İnatla.

Durmaksızın.

*

Telefonuma mesajlar atıyor.

Atıyor, atıyor, atıyor.

*

Sonra da Twitter’dan...

“Ahmet Hakan’a mesaj attım ama yazmadı” diyerek...

Beni ifşalıyor.

Ve taraftarlarına hedef gösteriyor.

Neyse...

Sonuçta onun bir siyasetçi olarak benden bir şey talep etme hakkı var tabii ki.

*

Ama benim de bir gazeteci olarak kendisinden bir şeyler talep etme hakkım var.

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- İnsan hakları savunuculuğu konusunda tarafsız olduğunu söyleyen...

- Söz konusu insan hakkı olduğunda hiçbir şeyi takmadığını ve takmayacağını vurgulayan...

- İnsan haklarından asla ödün vermediğini her fırsatta haykıran...

HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’ndan...

Şu iki şeyi yapmasını talep ediyorum:

*

- BİR: Diyarbakır’da HDP il binasının önünde aylardır oturma eylemi yapan ve evlatlarını PKK’dan talep eden Diyarbakır Anneleri’ni bir kerecik olsun ziyaret edebilir ve onların dertlerini dinleyebilir mi acaba?

*

- İKİ: PKK’ya ait bir hücre evini andıran HDP’nin Esenyurt ilçe binasıyla ilgili olarak... “Biz demokratik bir partiyiz. Silahlı örgütle bizim ne işimiz olur? Bu nasıl sivil demokrasi? Böyle parti mi olur?” diyebilir mi acaba?

*

Bu ikisini yaparsa...

Hem kendi adıma hem de onun adına çok memnun olurum.

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Peki ya yapmazsa?

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Hiç merak etmesin!

*

- Kendisini mesajlarla taciz etmeyeceğim.

- Sosyal medyadan da ifşalamayacağım.

Rahat oynayabilir yani.

