Hakan Taşıyan'a kız kardeşinden böbrek oğlundan karaciğer nakli

Sanatçı Hakan Taşıyan uzun bir süredir tedavi görüyor. Hakan Taşıyan, karaciğer ve böbrek nakli için ameliyat masasına yatmaya hazırlanıyor.

Çoklu organ yetmezliği hastalığı ile mücadele eden Hakan Taşıyan için Sağlık Bakanlığı devreye girmiş ve sanatçının tüm tetkikleri Ankara Şehir Hastanesi’nde yapılmıştı.

1 ay hastanede tedavi gören Hakan Taşıyan, nakil kararını sosyal medyadan sevenlerine duyurdu. Taşıyan, “Hafta başında doktorlarımızın yaptığı kurul toplantısı neticesinde, karaciğer ve böbrek nakli kararı kesinleşmiştir. Sağlık Bakanlığımızın yetkilileri, doktorlarımız ve hastane çalışanlarımız durumumu yakinen takip etmekte ve ilgilenmektedir.” ifadelerini kullandı.

Hakan Taşıyan'a kız kardeşinden böbrek ve oğlundan karaciğer nakli yapılacağı öğrenildi.

Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren arkadaşı Hakan Yılmaz şunları söyledi:

“Kan ihtiyacı vardı, bulundu. Şimdi doktorların ameliyat için tarih vermesini bekliyoruz. Hem karaciğer hem de böbrek nakli olacak. bir dizi tetkik yapılıyor, durumu şu anda stabil.”

