Son Dakika
Hakan Keleş'ten Boluspor açıklaması
TFF 1. Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Beypiliç Boluspor ile karşılaşacak olan Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, rakiplerini yenerek moral bulmak istediklerini söyledi
GÜNDEM 02.10.2020, 15:30
1
Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, Bolu temsilcisiyle kendilerini zorlu bir maçın beklediğini belirtti.
Hedeflerinin sahadan 3 puanla ayrılmak olduğunu ve hafta içerisindeki hazırlıklarını da buna göre yaptıklarını vurgulayan Keleş, "Her maç olduğu gibi tüm konsantrasyonumuzu Boluspor maçına yoğunlaştırdık. Sahamızda alacağımız galibiyetle hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız. Zorlu karşılaşmayı kazanarak milli maç arasına moralli girmek istiyoruz." ifadesini kullandı.
Yeni bir kadro kurduklarını ve zamanla uyum sorununu çözdüklerine dikkati çeken Keleş, milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirerek eksikliklerini gidereceklerini aktardı.
Keleş, Marko Milinkoviç'in sakatlığının sürdüğünü, Madinda'nın da henüz hazır olmadığı için Beypiliç Boluspor karşılaşmasında kadroda yer alamayacaklarını kaydetti.
Hedeflerinin sahadan 3 puanla ayrılmak olduğunu ve hafta içerisindeki hazırlıklarını da buna göre yaptıklarını vurgulayan Keleş, "Her maç olduğu gibi tüm konsantrasyonumuzu Boluspor maçına yoğunlaştırdık. Sahamızda alacağımız galibiyetle hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız. Zorlu karşılaşmayı kazanarak milli maç arasına moralli girmek istiyoruz." ifadesini kullandı.
Yeni bir kadro kurduklarını ve zamanla uyum sorununu çözdüklerine dikkati çeken Keleş, milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirerek eksikliklerini gidereceklerini aktardı.
Keleş, Marko Milinkoviç'in sakatlığının sürdüğünü, Madinda'nın da henüz hazır olmadığı için Beypiliç Boluspor karşılaşmasında kadroda yer alamayacaklarını kaydetti.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 02 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Antalyaspor
|3
|7
|5. Hatayspor
|3
|7
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Göztepe
|3
|5
|8. Fenerbahçe
|3
|5
|9. Konyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Malatyaspor
|3
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Tuzlaspor
|3
|7
|3. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|4. İstanbulspor
|3
|6
|5. Altınordu
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|5
|8. Altay
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Bandırmaspor
|3
|4
|11. Giresunspor
|3
|4
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Everton
|3
|9
|4. Aston Villa
|2
|6
|5. Arsenal
|3
|6
|6. Crystal Palace
|3
|6
|7. Leeds United
|3
|6
|8. Tottenham
|3
|4
|9. Chelsea
|3
|4
|10. Newcastle
|3
|4
|11. West Ham
|3
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Getafe
|3
|7
|2. Valencia
|4
|7
|3. Real Madrid
|3
|7
|4. Villarreal
|4
|7
|5. Barcelona
|2
|6
|6. Sevilla
|2
|6
|7. Real Betis
|4
|6
|8. Cádiz
|4
|6
|9. Granada
|3
|6
|10. Real Sociedad
|4
|5
|11. Celta de Vigo
|4
|5
|12. Atletico Madrid
|2
|4
|13. Levante
|3
|3
|14. Osasuna
|3
|3
|15. Athletic Bilbao
|3
|3
|16. Huesca
|4
|3
|17. Elche
|2
|3
|18. Real Valladolid
|4
|2
|19. Eibar
|4
|1
|20. Deportivo Alaves
|4
|1
Sayfalar Tümü