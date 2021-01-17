Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber
Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.
GÜNDEM 17.01.2021, 12:28
İtalya'nın önde gelen takımlarından Milan'da top koşturan Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklandı.
Milan'dan yapılan açıklamada, Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Theo Hernandez'in koronavirüs testi de pozitif sonuçlandığı bilgisi paylaşıldı.
Milan'dan yapılan açıklamada, Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Theo Hernandez'in koronavirüs testi de pozitif sonuçlandığı bilgisi paylaşıldı.
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