Son Dakika
Hakan Çalhanoğlu'nda son dakika gelişmesi!
Hakan Çalhanoğlu'nun durumuyla ilgili son dakika açıklaması Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'den geldi.
GÜNDEM 19.10.2020, 21:18
Milan'da son dönemde gösterdiği performansla harikalar yaratan ve takımının skor yükünü çeken isim olan Hakan Çalhanoğlu, Serie A ekibindeki kontratının son yılına girmişti. Takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olan milli futbolcuyla ilgili hocası Stefano Pioli'den gündeme bomba gibi düşen bir son dakika açıklaması geldi.
Rai Radyo'ya konuşan Pioli, "Gianluigi Donnarumma, Hakan Çalhanoğlu ve Zlatan Ibrahimovic çok önemli oyuncular. Kulüp de bunu biliyor ve anlaşma sağlayabilmek için planlanmış bazı görüşmeler var. Paolo Maldini, Ivan Gazidis ve Frederic Massara'nın bu meseleyi çözmek için çalıştıklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
26 yaşındaki Çalhanoğlu, bu sezon takımıyla çıktığı yedi maçta dört kez fileleri havalandırırken üç de asist kaydetmişti.
Rai Radyo'ya konuşan Pioli, "Gianluigi Donnarumma, Hakan Çalhanoğlu ve Zlatan Ibrahimovic çok önemli oyuncular. Kulüp de bunu biliyor ve anlaşma sağlayabilmek için planlanmış bazı görüşmeler var. Paolo Maldini, Ivan Gazidis ve Frederic Massara'nın bu meseleyi çözmek için çalıştıklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
26 yaşındaki Çalhanoğlu, bu sezon takımıyla çıktığı yedi maçta dört kez fileleri havalandırırken üç de asist kaydetmişti.
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