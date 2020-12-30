Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
Hakan Çalhanoğlu, 2020 yılında Serie A'da en fazla asist yapan oyuncu olarak tarihe geçti.
GÜNDEM 30.12.2020, 21:15
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Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, 2020 yılında adını tarihe yazdırdı.
Ligde liderlik koltuğunda oturan Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun performansı dikkat çekti.
Kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli oyuncu, 2020 yılında Serie A'da en fazla asist yapan oyuncu oldu.
Bu süreçte ligde 14 asist yapan Hakan, ayrıca 99 şut pası ile bu alanda da Serie A'da yılın en iyi futbolcusu olmayı başardı.
Ligde liderlik koltuğunda oturan Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun performansı dikkat çekti.
Kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli oyuncu, 2020 yılında Serie A'da en fazla asist yapan oyuncu oldu.
Bu süreçte ligde 14 asist yapan Hakan, ayrıca 99 şut pası ile bu alanda da Serie A'da yılın en iyi futbolcusu olmayı başardı.
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