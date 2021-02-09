Hakan Çalhanoğlu Serie A'da asist kralı
Milan forması giyen Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu,İtalya'da bir çok ünlü ismi geride bıraktı ve Roma'dan Mkhitaryan ile birlikte en çok asist yapan oyuncu oldu
GÜNDEM 09.02.2021, 02:01
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Serie A zirvesinde Hakan Çalhanoğlu var. Bir süre görev yapamadıktan sonra Crotone mücadelesinde forma giyen ve iki asist yapan Hakan Çalhanoğlu, böylece bu sezon İtalya'da en çok asist yapan iki oyuncudan biri oldu.
Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu 8 asist yaptı ve Roma'dan Henrikh Mkhitaryan ile birlikte Serie A'da en çok asist yapan oyuncu oldu. Bir çok yıldızı geçen Hakan bu sezon 2 tane de gol kaydetti.
Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu 8 asist yaptı ve Roma'dan Henrikh Mkhitaryan ile birlikte Serie A'da en çok asist yapan oyuncu oldu. Bir çok yıldızı geçen Hakan bu sezon 2 tane de gol kaydetti.
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