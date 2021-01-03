Hakan Çalhanoğlu ile görüşmeler başladı!

Milan’ın 30 Haziran 2021’de sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu’na yaptığı teklif belli oldu. İtalyan devi, milli futbolcumuza yıllık 3.5 milyon Euro’dan yeni sözleşme teklif etti. Hakan’ın ise yıllık ücret olarak 5 milyon Euro istediği için görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Milan’ın 5 milyon Euro’ya çıkmaması durumunda ise Hakan’a 5 milyon Euro öneren birçok takımın olduğu gelen bilgiler arasında.

26 yaşındaki orta saha devam eden sözleşmesinde ise yıllık 2 milyon Euro kazanıyor.



Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, İtalya devi Milan ile iyi bir sezon geçiriyor. Sezonun geride kalan kısmında Milan formasını 20 maçta giyen Hakan, 7 gol atmayı başardı. 7 tane de asist yapan başarılı futbolcu 20 maçta 14 gole direkt etki etti.

Milan’da 4. sezonunu geçiren Hakan Çalhanoğlu’nun bu şekilde devam etmesi durumunda kariyer sezonunu yaşaması bekleniyor.

