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Hakan Çalhanoğlu bu yaz imzayı atacak! Bomba iddia
Hakan Çalhanoğlu, bu yaz Milan'dan ayrılayarak İngiliz devine imza atacağı gündeme bomba gibi düştü.
GÜNDEM 27.11.2020, 08:57
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Milan ile sözleşmesinin son yılına giren ve kulübüyle sözleşme yenileyip yenilemeyeceği hâlâ belirsizliğini koruyan Hakan Çalhanoğlu hakkında gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. Bild Spor Müdürü Christian Falk, Stretford Paddock adlı YouTube kanalında katıldığı yayında 26 yaşındaki futbolcunun Manchester United'a imza atacağını öne sürerken şunları kaydetti:
"Hakan hakkındaki United iddiaları doğru. Bu transferin gerçekleşeceğini düşünüyorum çünkü geçtiğimiz yaz menajeriyle görüşülmüştü. Aynı dönemde Juventus da kendisiyle ilgileniyordu ama Hakan bu teklifi geri çevirdi. Zira bu yaz United ile sözleşme imzalayacağını biliyordu. Görüşmelerde çok büyük mesafe katedildi. Oyuncu, boşa çıkacağı için transfer çok çok olası."
Milli futbolcu, Milan formasıyla pandemi döneminin ardından çıktığı 24 maçta 10 gol ve 12 asist kaydederek fırtına gibi esmiş ve takımının skor yükünü çeken isim olmuştu.
"Hakan hakkındaki United iddiaları doğru. Bu transferin gerçekleşeceğini düşünüyorum çünkü geçtiğimiz yaz menajeriyle görüşülmüştü. Aynı dönemde Juventus da kendisiyle ilgileniyordu ama Hakan bu teklifi geri çevirdi. Zira bu yaz United ile sözleşme imzalayacağını biliyordu. Görüşmelerde çok büyük mesafe katedildi. Oyuncu, boşa çıkacağı için transfer çok çok olası."
Milli futbolcu, Milan formasıyla pandemi döneminin ardından çıktığı 24 maçta 10 gol ve 12 asist kaydederek fırtına gibi esmiş ve takımının skor yükünü çeken isim olmuştu.
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