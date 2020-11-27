Reklam

Son Dakika

Hakan Çalhanoğlu bu yaz imzayı atacak! Bomba iddia

Hakan Çalhanoğlu, bu yaz Milan'dan ayrılayarak İngiliz devine imza atacağı gündeme bomba gibi düştü.

GÜNDEM 27.11.2020, 08:57
2
Hakan Çalhanoğlu bu yaz imzayı atacak! Bomba iddia
Milan ile sözleşmesinin son yılına giren ve kulübüyle sözleşme yenileyip yenilemeyeceği hâlâ belirsizliğini koruyan Hakan Çalhanoğlu hakkında gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. Bild Spor Müdürü Christian Falk, Stretford Paddock adlı YouTube kanalında katıldığı yayında 26 yaşındaki futbolcunun Manchester United'a imza atacağını öne sürerken şunları kaydetti:
"Hakan hakkındaki United iddiaları doğru. Bu transferin gerçekleşeceğini düşünüyorum çünkü geçtiğimiz yaz menajeriyle görüşülmüştü. Aynı dönemde Juventus da kendisiyle ilgileniyordu ama Hakan bu teklifi geri çevirdi. Zira bu yaz United ile sözleşme imzalayacağını biliyordu. Görüşmelerde çok büyük mesafe katedildi. Oyuncu, boşa çıkacağı için transfer çok çok olası."
Milli futbolcu, Milan formasıyla pandemi döneminin ardından çıktığı 24 maçta 10 gol ve 12 asist kaydederek fırtına gibi esmiş ve takımının skor yükünü çeken isim olmuştu.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 27 Kasım 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 20
2. Fenerbahçe 9 20
3. Galatasaray 9 17
4. Gaziantep FK 9 14
5. Karagümrük 9 13
6. Başakşehir 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Rizespor 8 12
10. Kasımpaşa 9 12
11. Hatayspor 7 12
12. Göztepe 8 11
13. Malatyaspor 8 11
14. Sivasspor 8 9
15. Trabzonspor 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Erzurumspor 8 8
18. Kayserispor 8 7
19. Gençlerbirliği 8 5
20. Denizlispor 8 5
21. Ankaragücü 7 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Adana Demirspor 9 18
3. Ankara Keçiörengücü 10 18
4. Tuzlaspor 9 18
5. İstanbulspor 9 17
6. Samsunspor 10 17
7. Giresunspor 9 15
8. Bursaspor 10 14
9. Balıkesirspor 10 14
10. Altay 8 13
11. Akhisar Bld.Spor 10 13
12. Adanaspor 9 12
13. Ümraniye 10 10
14. Bandırmaspor 10 8
15. Boluspor 10 7
16. Menemen Belediyespor 8 6
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 10 1
Takımlar O P
1. Tottenham 9 20
2. Liverpool 9 20
3. Chelsea 9 18
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 9 17
6. Everton 9 16
7. Aston Villa 8 15
8. West Ham 9 14
9. Wolverhampton 9 14
10. M. United 8 13
11. Crystal Palace 9 13
12. Arsenal 9 13
13. Man City 8 12
14. Leeds United 9 11
15. Newcastle 9 11
16. Brighton 9 9
17. Burnley 8 5
18. Fulham 9 4
19. West Bromwich 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Cádiz 10 14
6. Granada 9 14
7. Sevilla 8 13
8. Athletic Bilbao 9 12
9. Valencia 10 12
10. Elche 8 12
11. Getafe 9 12
12. Real Betis 10 12
13. Barcelona 8 11
14. Osasuna 9 11
15. Deportivo Alaves 10 10
16. Eibar 10 10
17. Real Valladolid 10 9
18. Levante 9 7
19. Huesca 10 7
20. Celta de Vigo 10 7