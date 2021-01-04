Hakan Çalhanoğlu 90 dakika oynadı! Milan zirvede kaldı

Serie A’da Milan, eski oyuncusu Inzaghi yönetimindeki Benevento'nun konuğu oldu. Ligin 15. hafta müsabakasında, bu sezon şampiyonluk yolunda ilerleyen Milan, Benevento'yu 2-0 galip ederek haftayı lider kapattı.

Maçı ilk andan beri üstün götüren konuk ekip Milan 15. dakikada penaltıdan Frank Kessie ve 49. dakikada Rafael Leao'nun ağları sarsmasıyla mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika boyunca oyunda kaldı.

Bu sonuçla birlikte namağlup Milan, liderlik koltuğunu ezeli rakibi Inter'den devralarak 37 puanla haftayı zirvede tamamladı. Benevento ise 18 puanla 10. sırada kaldı.

